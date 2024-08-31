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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa'nın Çallıdere köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:50
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa'nın Çallıdere köyünü ziyaret etti.

        Köy halkıyla birlikte merada incelemede bulunan Bayazıt, muhtardan bilgi aldı.

        Bayazıt ardından çiftçilere bitkisel üretimde yeni destekleme modelini tanıttı.

        - YEDAM Keşan Şubesinin çalışmaları anlatıldı

        Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Keşan Şubesi'nin açıldığı günden bu yana 111 başvuru aldığını belirtti.

        Bilgiç, şubede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar danışanlarla 5 bin 613 görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Danışanın motivasyonun çok önemli olduğunu belirten Bilgiç, "Kişilerle haftalık olarak ücretsiz bir şekilde görüşme gerçekleştiriyor ve tedaviyi yürütüyoruz. Bu süreçte ailelerle de görüşme yapıyoruz. Bağımlılık aynı zamanda bir aile hastalığı, ailenin de ihtiyacı, kaygıları olabiliyor. Onları da sürece dahil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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