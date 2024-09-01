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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, Edirne'de partililerle buluştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, iktidara geldiklerinde Türkiye'ye Milli Görüş ruhuyla hizmet edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:32
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, Edirne'de partililerle buluştu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, iktidara geldiklerinde Türkiye'ye Milli Görüş ruhuyla hizmet edeceklerini söyledi.

        Bekin, partisinin ağustos ayı il divan toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlere hür ve müstakil olarak katıldıklarını söyledi.

        Yeniden Refah Partisi'ni uzun bir aradan sonra yeniden parlamentoda temsil etme imkanı bulduklarını belirten Bekin, "Kısa süre içerisinde grubumuz olmamasına rağmen verdiğimiz onlarca kanun teklifi, soru önergeleri ve yaptığımız basın açıklamalarıyla Yeniden Refah Partisi'nin en güçlü şekilde parlamentoda temsil edilmesini sağladık." dedi.

        Yerel seçimlerde de oylarını yüzde 100'ün üzerine katlayarak belediye başkanlıkları kazandıklarını anlatan Bekin, bazı belediye başkanlarına baskı kurularak hizmet etmelerinin engellendiğini iddia etti.

        İktidarın politikalarını eleştiren Bekin, iktidara geldiklerinde Türkiye'ye Milli Görüş ruhuyla hizmet edeceklerini kaydetti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde dahi sürdüğüne değinen Bekin, İsrail'e karşı Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin ambargo uygulaması gerektiğini ifade etti.

        İl Başkanı Hakan Çalışkan da Edirne teşkilatını kurarak Genel Başkan Fatih Erbakan'ın önderliğinde çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Marmara Koordinatörü Abdullah Sadıksoy, Edirne Koordinatörü Fatih Akçay ve partililer katıldı.

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