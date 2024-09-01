Edirne'de bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kaçan şüpheli ise ilçe merkezinde saklandığı depoda, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erikli sahilindeki bir eğlence mekanında çalışan Mehmet A. ve Caner Çiçek arasında, kaldıkları pansiyonda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet A, Çiçek'i tabancayla vurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.