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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Edirne'deki üreticiler için "kuraklık" desteği istedi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'deki üreticiler için "kuraklık" desteği istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:33 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:44
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Edirne'deki üreticiler için "kuraklık" desteği istedi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'deki üreticiler için "kuraklık" desteği istedi.

        Bayraktar, Büyükdöllük köyünde düzenlenen ayçiçeği hasat şenliğinde 100 çiftçinin traktörleriyle destek verdiği konvoya kullandığı traktörle katıldı.

        Bayraktar, yaptığı konuşmada, Trakya'da iki yıldır kuraklığın etkili olduğunu söyledi.

        Ayçiçeği üreticisinin bu yıl da beklediği yağışı alamadığını belirten Bayraktar, "Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Haziran, son 53 yılın en sıcak haziran ayı oldu. Bu yıl artan sıcaklıklar çoğu üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de verimde azalmaya sebep oldu." dedi.

        Bayraktar, kuraklık nedeniyle üreticilerin ayçiçeğinde beklediği verimi alamadığını dile getirdi.

        Bazı verimi düşük arazilerin kuraklık nedeniyle ekilmeyerek nadasa bırakıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Edirne ilinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama ayçiçeği verimi 200 kilogramdır ancak bu sene üreticiler dekardan ortalama 100, 150 kilogram alabilmektedir. Daha az verim alan üreticiler de vardır. Verimde yüzde 25 ila 50 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı gelir de düşük olacaktır. Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmesi önemlidir. Kuraklık desteğini hükümetimizden bekliyoruz."

        Üreticilerin neredeyse tüm bankalara borcunun olduğunu savunan Bayraktar, üreticilerin üretimden uzaklaşmaması için kuraklık desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

        Bayraktar, Trakya Birlik'in ayçiçeği ön alım fiyatını artırarak üreticiyi koruması gerektiğini de belirtti.

        Tüketicilerin yüksek fiyattan ayçiçeği yağı aldığına dikkati çeken Bayraktar, ayçiçeği yağının fiyatının düşmesi için üretimin ve desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

        Bayraktar, hayvansal ürünlerin girdi fiyatının artmasına karşı et ve süt fiyatlarının aynı oranda artmadığını, bu nedenle üreticilerin üretimden çekildiğini anlattı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Süt, et, meyve, sebze, hububat, ayçiçeği, çeltik, mısır, pamuk ve diğer ürünlerin fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önleyemezsiniz. Böyle yaparsanız önümüzdeki dönem gıda fiyatlarını patlatırsınız. Tüketicilerimizi de bu ürünlere ulaşamaz hale getirirsiniz."

        Bayraktar, konuşmasının ardından biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

        Programa CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ilçelerin oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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