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        Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:06 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:12
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        Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Göl Çıkmazı Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Z. darp sonucu, E.V. ise silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgada kullanılan silahı olay yeri yakınında ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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