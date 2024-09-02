Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ'de "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" düzenlenecek

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ'de "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" düzenlenecek.

        TÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, TÜBİTAK, Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği ve Matematik Eğitimi Derneği katkılarıyla 4-7 Eylül tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongreye, yaklaşık 1500 akademisyen ve araştırmacı katılacak.

        Kongre 4 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek açılış programıyla başlayacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, açılış programında birer konuşma yapacak.

        Fen ve matematik alanında panel ve çalıştayların gerçekleştirileceği kongrede 800'den fazla bildiri sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"

        Benzer Haberler

        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kürekte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi Meriç Nehri'nde milli mesai...
        Kürekte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi Meriç Nehri'nde milli mesai...
        Yarım asırlık süpürge ustası, teknolojiye yenik düşen mesleğini yaşatmaya ç...
        Yarım asırlık süpürge ustası, teknolojiye yenik düşen mesleğini yaşatmaya ç...
        Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Edirne'deki üreticiler için "kuraklık" desteğ...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Edirne'deki üreticiler için "kuraklık" desteğ...
        TZOB Başkanı Bayraktar: Ayçiçeğinde kuraklık desteği verilmesi son derece ö...
        TZOB Başkanı Bayraktar: Ayçiçeğinde kuraklık desteği verilmesi son derece ö...