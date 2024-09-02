Edirne'de balık pazarındaki tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Edirne'de av sezonunun başlamasının ardından balıkçı tezgahları palamutla doldu.

Sezonun başlamasıyla balık satışı yapılan tezgahlarda hareketlilik başladı.

Balık Pazarı'nda satış yapan balıkçılar "yerli palamut", "taze palamut" diye bağırarak vatandaşları tezgahlarına çekmeye çalışıyor.

Palamutlar 50-200 lira arasında satışa sunuluyor.

- "Balığın fiyatı daha da düşecek"

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine dün itibarıyla "vira bismillah" dediklerini hatırlattı.

Teknelerdeki balıkçıların da "rastgele" diyerek denizlere açıldığını ifade eden Çimen, "Denizlerimizde palamut bolluğu yaşanıyor. Bir hafta, 10 gün sonra yer gök palamut olacak. Önceki senelerde nasıl 4 tanesini 100 liraya sattıysak yine vatandaşımıza sunacağız. Şu an sezon başı, balığın fiyatı daha da düşecek." dedi.

Vatandaşların balık özleminin sona erdiğini ve bu yıl bol bol balık yiyeceklerini dile getiren Çimen, hamsinin kilosunu 200 lira, çipura boyuna göre 250-400 lira, sardalya ve istavritin kilosunu da 150 liradan sattıklarını anlattı.