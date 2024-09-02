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        Edirne'de balık pazarındaki tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

        Edirne'de av sezonunun başlamasının ardından balıkçı tezgahları palamutla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:45
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        Edirne'de balık pazarındaki tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor
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        Edirne'de av sezonunun başlamasının ardından balıkçı tezgahları palamutla doldu.

        Sezonun başlamasıyla balık satışı yapılan tezgahlarda hareketlilik başladı.

        Balık Pazarı'nda satış yapan balıkçılar "yerli palamut", "taze palamut" diye bağırarak vatandaşları tezgahlarına çekmeye çalışıyor.

        Palamutlar 50-200 lira arasında satışa sunuluyor.

        - "Balığın fiyatı daha da düşecek"

        Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine dün itibarıyla "vira bismillah" dediklerini hatırlattı.

        Teknelerdeki balıkçıların da "rastgele" diyerek denizlere açıldığını ifade eden Çimen, "Denizlerimizde palamut bolluğu yaşanıyor. Bir hafta, 10 gün sonra yer gök palamut olacak. Önceki senelerde nasıl 4 tanesini 100 liraya sattıysak yine vatandaşımıza sunacağız. Şu an sezon başı, balığın fiyatı daha da düşecek." dedi.

        Vatandaşların balık özleminin sona erdiğini ve bu yıl bol bol balık yiyeceklerini dile getiren Çimen, hamsinin kilosunu 200 lira, çipura boyuna göre 250-400 lira, sardalya ve istavritin kilosunu da 150 liradan sattıklarını anlattı.

        Balık fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Çimen, "Denizde kıyıdan dahi ağ atsak ağa palamut düşüyor. Her yer palamut. Denizde ayağını taşa vur altından palamut çıkıyor o kadar çok. Palamut tezgahlara da akın akın geliyor. Sadece fiyatın daha da düşmesi için 10 günlük süreye ihtiyaç var." diye konuştu.

        Balıkçı Doğan Gümeci de palamut bolluğu yaşandığını ve vatandaşların uygun fiyata balığa ulaştığını kaydetti.

        Vatandaşlardan Yıldırım Beyazıt ise dört gözle bekledikleri sezonun açılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Taze balığın tadını özlediklerini belirten Beyazıt, "Sık sık balık tüketirim. Değişik balıkları tüketmeyi tercih ediyorum. Sezon palamutla başladı biz de tadına bakacağız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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