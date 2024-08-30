Pazarkule'den yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Geçen cuma günü, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobil, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince aranmış, aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası, otomobilin içerisinde de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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