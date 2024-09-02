Edirne'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.
Dün, Erikli sahilindeki eğlence mekanında çalışan Mehmet A. ile Caner Çiçek arasında kaldıkları pansiyonda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Mehmet A, Çiçek'i tabancayla vurarak öldürmüştü.
Kaçan şüpheli, ilçede saklandığı depoda güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.