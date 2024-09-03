Edirne'de asayiş
Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan S.S, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
S.S, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan A.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
A.B, Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri B.G'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.