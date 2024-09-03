Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, eğitimle ilgili sorunların yeni eğitim döneminde çözülmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, eğitimle ilgili sorunların yeni eğitim döneminde çözülmesi gerektiğini belirtti.

        Balkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sisteminde ve okullarda başlıca sorunların olduğunu ileri sürdü.

        Öğrenci ve öğretmenlerin çeşitli sorunlarının olduğunu ve bu sorunların tespit edilip harekete geçilmesi gerektiğini savunan Balkanlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi, 'eğitim bir milletin en önemli meselesidir.' Bu nedenle Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında dahi Maarif Kongresi'ni toplayarak eğitimin önemini vurgulamıştır. Bizler, CHP olarak, eğitimin herkes için eşit, erişilebilir ve nitelikli olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Balkanlı, yeni eğitim döneminde öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

        - Belediye hizmet noktası faaliyete geçti

        Edirne Belediyesi ve Tapu İl Müdürlüğü hizmet noktası faaliyete geçti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunabilmek amacıyla Tapu İl Müdürlüğü Binasında yeni bir hizmet noktası açtı.

        Yeni hizmet noktası, emlak beyanı verme, rayiç değer belgelerini alma ve tahsilat işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşların taleplerine kısa sürede cevap vermek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        - Lalapaşa'da öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı

        Lalapaşa Belediye tarafından yeni eğitim yılı öncesi öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Edirne'deki müzeler 8 ayda 600 binden fazla ziyaretçi ağırladı
        Edirne'deki müzeler 8 ayda 600 binden fazla ziyaretçi ağırladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Edirne'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Edirne'de adli yıl açılışı dolasıyla törenler düzenlendi
        Edirne'de adli yıl açılışı dolasıyla törenler düzenlendi
        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)