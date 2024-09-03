Edirne'den kısa kısa
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın 18-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın 18-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin bölge halkının sosyal ve ekonomik hayatına canlılık katacağını belirtti.
Etkinlik için son hazırlıkların yapıldığını aktaran Kerman, vatandaşları İpsala'ya davet etti.
Sünnet şöleni ve çeşitli yarışmaların yapılacağı etkinlikte Zara, Sevgim Yılmaz, Serkan Çağrı, Coşkun Sabah ve Derya Uluğ sahne alacak.
Etkinlikler kapsamında 20 Eylül'de Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri de gerçekleştirilecek.
- Şumnu heyetinden Edirne Belediyesi'ne ziyaret
Bulgaristan'ın Şumnu Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Hristov, Şumnu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nataliya Vitanova ve beraberindeki heyet, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliği projeleri görüşüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, sınır ötesi ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi adına önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptıklarını belirtti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktaran Akın, "Bulgaristan ve Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağları daha da pekiştirecek bu tür görüşmeler, iki şehir halkı için de büyük fırsatlar sunuyor. İlişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız bu buluşmanın, her iki kente de faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Edirne Belediyesi olarak, uluslararası iş birliklerini artırarak, ekonomik ve kültürel anlamda güçlü bağlar kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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