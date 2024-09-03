İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın 18-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin bölge halkının sosyal ve ekonomik hayatına canlılık katacağını belirtti.

Etkinlik için son hazırlıkların yapıldığını aktaran Kerman, vatandaşları İpsala'ya davet etti.

Sünnet şöleni ve çeşitli yarışmaların yapılacağı etkinlikte Zara, Sevgim Yılmaz, Serkan Çağrı, Coşkun Sabah ve Derya Uluğ sahne alacak.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktaran Akın, "Bulgaristan ve Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağları daha da pekiştirecek bu tür görüşmeler, iki şehir halkı için de büyük fırsatlar sunuyor. İlişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız bu buluşmanın, her iki kente de faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Edirne Belediyesi olarak, uluslararası iş birliklerini artırarak, ekonomik ve kültürel anlamda güçlü bağlar kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.