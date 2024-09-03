Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda kaçak yapılarla ilgili rapor sunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, 2024 Temmuz ayı sonuna kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 126 izinsiz yapının mühürlendiğini belirtti.

İzinsiz yapılarla ilgili 19 milyon 138 bin 953 lira idari pazara cezası kesildiğini dile getiren Kılıç, bu cezanın 5 milyon 837 bin 400 lirasının tahsil edildiğini ifade etti.