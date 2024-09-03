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        Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

        Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:30
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        Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı
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        Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda kaçak yapılarla ilgili rapor sunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, 2024 Temmuz ayı sonuna kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 126 izinsiz yapının mühürlendiğini belirtti.

        İzinsiz yapılarla ilgili 19 milyon 138 bin 953 lira idari pazara cezası kesildiğini dile getiren Kılıç, bu cezanın 5 milyon 837 bin 400 lirasının tahsil edildiğini ifade etti.

        Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş da hayvan hastalıkları ve aşılamalarla ilgili rapor sundu.

        Subaş, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

        "1 Ocak 2024'den bugüne kadar 139 bin 5 büyükbaşa şap, 16 bin 419 büyükbaşa sığır brusella, 12 bin 78 büyükbaşa şarbon aşıları uygulanmış, 368 bin 170 küçükbaşa koyun keçi çiçek, 365 bin 594 küçükbaşa şap, 163 bin 204 küçükbaşa koyun brusella, 29 bin 650 küçükbaşa mavi dil ve 6 bin 257 küçükbaşa şarbon aşıları uygulanmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama çalışmaları devam etmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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