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        Edirne'de çocuklara diş taraması yapıldı

        Edirne'de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara diş taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 08:58 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:14
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        Edirne'de çocuklara diş taraması yapıldı
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        Edirne'de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara diş taraması yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli sağlık ekipleri Özgür Çocuklar Parkı'nda stant kurdu.

        Aileleri ve çocukları bilgilendiren ekipler, mobil araçta da diş taraması gerçekleştirdi.

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves standı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda sağlık ekiplerince Edirne, ilçeler ve köylerde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

        Sağlık ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiğini ifade eden Yıldırım, "İlk gün etkinliğimize çocuklarımızla başladık. Çocuklarımıza sağlık ekiplerimiz diş taraması yaptı. Ek olarak da yaşlılarımızın tansiyon ve şeker ölçümleri de ekiplerimiz tarafından yapıldı. Mobil aracımız kentin çeşitli noktalarında hizmet vermeye devam edecek. Köylerimizde ise kanser taraması yapacağız. Hafta boyunca etkinliklerimiz sürecek, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyoruz." diye konuştu.

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