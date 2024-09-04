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        Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:34
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        Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

        Düzensiz göçle mücadele konusunda her türlü tedbirin alındığına dikkati çeken Sezer, "Hudut hattımızdaki 345 kilometrelik yolun 300 kilometresini yeniledik. Aynı zamanda hudut bağlantı yolları da gözden geçirildi. Elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve tüm teknolojik imkanları artırdık." dedi.

        Sezer, düzensiz göçü önlemek amacıyla 16'sı sabit olmak üzere 107 noktada denetim ve kontrol yürütüldüğünün altını çizdi.

        Söz konusu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Sezer, "8 ayda 451 organizatör yakalanırken 209'u tutuklandı. Geçen yıla göre tutuklamalarda yüzde 70'e yakın bir artış söz konusu. Göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili de yoğun bir mücadele ortaya konuldu. 128'i bot, 2'si tekne olmak üzere toplamda 655 araç ele geçirildi. Bu sene 31 Ağustos itibarıyla 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandı." diye konuştu.

        Güvenlik güçlerinin sınır hattında ve kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezer, geçen yıla göre düzensiz göçmen trafiğinde yüzde 85 azalma olduğunu anlattı.

        Vali Sezer, 8 ayda sınır hattından Bulgaristan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 363 terör örgütü üyesinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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