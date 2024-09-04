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        Türkiye'yi gezme hayali ile yola çıkan "Örümcek Adam" Edirne'ye geldi

        Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 39. durağı Edirne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:52
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        Türkiye'yi gezme hayali ile yola çıkan "Örümcek Adam" Edirne'ye geldi
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        Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 39. durağı Edirne oldu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, gördüğü ilginin ardından Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek amacıyla gezi programı başlattı.

        Otostop çekerek yolculuk yapan "Örümcek Adam"ın 39. durağı ise serhat kenti Edirne oldu.

        Göğsündeki Türk bayrağı ve Göktürkçe "Türk" yazılı armasıyla dikkati çeken Koç, kentteki tarihi ve turistik yerlerde vatandaşlarla buluştu.

        Selimiye Meydanı'nda çocuklarla fotoğraf çektiren Koç, karşılaştığı kişilerle sohbet etti.

        Valilik tarafından hizmete sunulan nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile kenti gezen ve Meriç Köprüsü üzerinde de nehri izleyen Koç, burada da sempatik tavırlarıyla ilgi gördü.

        "Örümcek Adam" Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste de kendisine ikram edilen Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerin tadına baktı.

        - Edirne'ye hayran kaldı

        Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de mankenlik ve animatörlük yaptığını anlattı.

        6 Şubat depremlerinin ardından çocuklar için sosyal sorumluluk projesi başlattığını belirten Koç, "Depremleri gördükten sonra evde duramadım. Aileme 'Örümcek Adam' kıyafeti aldırıp yola çıktım. Deprem bölgesinde çadır kentlerde çocuklarla bir araya geldim. Onlara moral verdim. Daha sonra Türkiye turu yapmak istedim. Gezdiğim şehirlerde tarihi yerleri, kültürel mekanları ziyaret ediyorum ve burada da vatandaşlarla buluşuyorum." diye konuştu.

        Edirne'nin tarihi yapılarına da hayran kaldığını anlatan Koç, Selimiye Camisi, tarihi köprüler ve tadına baktığı tava ciğeri çok beğendiğini dile getirdi.

        Gezdiği yerlerde sohbet ettiği çocuklara uyarılarda bulunduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

        "Çocuklara 'Örümcek Adam'ın iyi kahraman olduğunu anlatıyorum. Çocuklar bizim ince çizgimiz. Küçükken ne görürlerse onu yaparlar. 'Örümcek Adam'ın atlama, zıplama yapmadığını, yardımsever ve hayatı paylaşmayı sevdiğini anlatıyorum. Ayrıca trafikte karşılaştığım sürücülere de dikkatli sürmelerini, motosiklet sürücülerine ise kask takmaları gerektiğini söylüyorum."

        -"Örümcek adamı ağırlamaktan memnun olduk"

        Restoran işletmecisi Kemal Kılıç da "Örümcek Adam"ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Kendisine tava ciğer ikram ettiklerini belirten Kılıç, "Onun sosyal sorumluluk projesi adı altında yurdu gezdiğini takip ediyorum. Deprem bölgesinde yaptığı etkinliklerden etkilendik. Edirne'ye gelince de onu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, iyi ki gelmiş. Büyük şehirleri ve ülkemizi tanıtmak için çaba harcıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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