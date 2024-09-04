Türkiye'yi gezme hayali ile yola çıkan "Örümcek Adam" Edirne'ye geldi

Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 39. durağı Edirne oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, gördüğü ilginin ardından Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek amacıyla gezi programı başlattı.

Otostop çekerek yolculuk yapan "Örümcek Adam"ın 39. durağı ise serhat kenti Edirne oldu.

Göğsündeki Türk bayrağı ve Göktürkçe "Türk" yazılı armasıyla dikkati çeken Koç, kentteki tarihi ve turistik yerlerde vatandaşlarla buluştu.

Selimiye Meydanı'nda çocuklarla fotoğraf çektiren Koç, karşılaştığı kişilerle sohbet etti.

Valilik tarafından hizmete sunulan nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile kenti gezen ve Meriç Köprüsü üzerinde de nehri izleyen Koç, burada da sempatik tavırlarıyla ilgi gördü.

"Örümcek Adam" Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste de kendisine ikram edilen Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerin tadına baktı.

- Edirne'ye hayran kaldı

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de mankenlik ve animatörlük yaptığını anlattı.