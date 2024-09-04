Saros Körfezi'nde dalgıçlar batık gemiyi görüntüledi

Su altı turizminin geliştirilmesi amacıyla 2019'da da limanın 1 mil açığında Airbus A330 tipi yolcu uçağı batırılmıştı.

Savaşal, aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin de ilgiyle karşılandığını kaydetti.

Dalgıçların bu bölgeye sık sık dalış gerçekleştirdiğini anlatan Savaşal, "Proje dahilinde batırılan gemi zeminde dümdüz duruyor. Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da zaman zaman içinde dolaşıyor. Su altında görsel şölen sunuyor." dedi.

Mavi Ege Dalış Merkezi sahibi ve dalgıç Serdar Savaşal, AA muhabirine, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen proje kapsamında 2014'te geminin batırıldığını anımsattı.

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