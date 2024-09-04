Edirne'de "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" başladı

Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" başladı.

TÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, TÜBİTAK, Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği ve Matematik Eğitimi Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış programı Balkan Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Sanayi Devrimi ile fen bilimleri ve matematiğin öneminin arttığını söyledi.

Fen ve matematik alanında ilerlemenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bütün ilimlerin ve gelişmişliğin tamamının fen bilimleri ve matematik üzerinden inşa edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kongreyi çok önemli buluyorum. 800'e yakın sözlü ve yazılı tebliğ yapılacak. Bu tebliğler üzerinden önemli çıktılar elde edilecek. Bunların hem kamuya hem özel sektöre rehberlik edeceğine canıgönülden inanıyorum. Gelecek fen bilimleri ve matematik üzerinden inşa ediliyor."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise fen bilimleri ve matematiğin robotik kodlama ve yapay zeka alanındaki çalışmaların temelini oluşturduğunu dile getirdi.