Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğrencilere "beceri odaklı" eğitim anlayışı sunuyor

Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere konu odaklı bir program anlayışından çok beceri odaklı bir eğitim anlayışı sunduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi"ne katılmak için Edirne'ye gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eğitim sistemini ileriye taşıyacak modelin hazırlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 10 yıllık bir çalışma ile hazırlandığını, modelde beceri ve değer eğitiminin ön plana çıktığını belirten Yılmaz, "Bu programda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konular, 21. yüzyılda ihtiyaç duyacakları becerilerle donatılmış şekilde veriliyor. Kültürümüze uygun olarak 'köklerden geleceğe' imzasıyla Türk-İslam bilim insanlarına yer vererek, Anadolu topraklarında yaşamış bilim insanlarına değinerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak bir model tasarladık." diye konuştu.