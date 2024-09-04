Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı 3. birleşimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Spor Külübü sporcuları meclisi ziyaret etti.

Gegeoğlu, çeşitli yarışma ve turnuvalarda başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Edirne'nin tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir spor kenti olduğunu belirten Gegeoğlu, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gegeoğlu, meclis üyelerinin kulübe spor malzemesi desteği sağlayacağını ifade etti.

Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

Akın, Edirne'nin bir tarım kenti ve kendisinin de bir çiftçi kızı olduğunu anlattı.

Belediye olarak çiftçilere destek olma yönünde çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirten Akın, "Trakya'mızın kalkınmasında, şehrimizin kalkınmasında tarım çok önemli bir yere sahip. Çiftçimizin topraklarını kaybetmesi, var olan topraklarında üretim yapamaması çok acı. Edirne Belediyesi olarak çiftçimizin yanında olmak istiyoruz. Onların bu topraklarda üretim yapmasına, devam etmesine sebep olalım." dedi.