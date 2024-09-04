Edirne'den kısa kısa
Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı 3. birleşimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı 3. birleşimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi Spor Külübü sporcuları meclisi ziyaret etti.
Gegeoğlu, çeşitli yarışma ve turnuvalarda başarı elde eden sporcuları tebrik etti.
Edirne'nin tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir spor kenti olduğunu belirten Gegeoğlu, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Gegeoğlu, meclis üyelerinin kulübe spor malzemesi desteği sağlayacağını ifade etti.
Toplantıda Spor Komisyonu raporu da sunuldu.
- Belediyenin eylül ayı toplantısı gerçekleşti
Edirne Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda, Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'nun aldığı kararlar oylamaya sunuldu.
Prof. Dr. Türkan Saylan ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özçelik'in isminin caddeye verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması kararı da oy birliğiyle kabul edildi.
Akın, Edirne'nin bir tarım kenti ve kendisinin de bir çiftçi kızı olduğunu anlattı.
Belediye olarak çiftçilere destek olma yönünde çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirten Akın, "Trakya'mızın kalkınmasında, şehrimizin kalkınmasında tarım çok önemli bir yere sahip. Çiftçimizin topraklarını kaybetmesi, var olan topraklarında üretim yapamaması çok acı. Edirne Belediyesi olarak çiftçimizin yanında olmak istiyoruz. Onların bu topraklarda üretim yapmasına, devam etmesine sebep olalım." dedi.
Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü de gururla kutladıklarını belirten Akın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.
Toplantıda 14 madde karara bağlandı.
Akın, toplantının sonunda CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde deste küçük boyda şampiyon olan Edirne Belediyesi sporcusu Tevfik Gürter'e tam altın hediye etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.