Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Avcı için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.
Avcı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.