Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Avcı için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.