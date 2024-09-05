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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:03
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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.G. ve S.T'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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