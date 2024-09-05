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        MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına İlkay Eken atandı

        MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına İlkay Eken atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:48
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        MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına İlkay Eken atandı
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        MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına İlkay Eken atandı.

        MHP Edirne İl Başkanlığı tarafından kentteki bir tesiste devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Eken'e görevlendirme belgesini teslim eden İl Başkanı Emre Tokluoğlu, görevi devreden Özcan Altınel'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        İlçe başkanlığında bayrak değişimi yaşandığını belirten Tokluoğlu, "Bu durum geçmiş dönemde hizmet eden arkadaşımızın görevden alınması değil, bir bayrak değişimiydi. Bugüne kadar hizmet etmiş geçmiş dönem merkez ilçe ve tüm ilçe başkanlarımızdan, duruşunu bozmamış, liderinin arkasında dimdik duran tüm başkanlarımızdan Allah razı olsun. Göreve atananlara başarı diliyorum." dedi.

        Eken de partisi için gece gündüz demeden çalışacağını ifade etti.

        Bu arada Kadın, Aile, Çocuk, Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Elif İlay Koçulu, Şehit Ailelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine ise Hafife Balkan Delen getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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