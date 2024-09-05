Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.

Tekin, yaptığı açıklamada, son günlerde iş dünyasında büyük tepki çeken enflasyon muhasebesi konusunda detaylı bir rapor hazırladıklarını belirtti.

Hazırlanan raporu ilk elden görüşmek için bazı ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret ettik. İçeriğinde konu ile ilgili çözüm önerilerini de barındıran raporu ilk elden kıymetli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine vermek istedik. Kendilerinin çok kıymetli fikirlerini alma imkanımız oldu. Hafta sonu Ankara'da yapacağımız il başkanları toplantısında sahadan aldığımız bu kıymetli fikirleri genel merkezimiz ile paylaşacağız.

Kara deliğe dönüşen bütçe açıklarını kapatmak için KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergileri arttırılmış, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulaması getirilmiş ve Vergi Cezalarıyla iş dünyası ve esnafımızın nefes alması zorlaştırılmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi uygulamaya konulan yeni vergi uygulamalarından biri de Enflasyon Muhasebesi Uygulamasıdır. En öz haliyle, Saadet Partisi olarak enflasyon muhasebesinin yıllık olmasını ve matraha dahil edilmemesi gerekliliğini vurgulamak isteriz." - Keşan Belediye Başkanı Özcan'dan öğrenciye bilgisayar hediyesi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir öğrenciye, belediyeye bağışlanan dizüstü bilgisayarı hediye etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2002 yılında elim bir kaza sonucu küçük yaşta hayata veda eden Elif Zeynep Engin'in hatırasını yaşatmak amacıyla annesi Sibel Engin ve babası Mustafa Başar Engin tarafından Keşan Belediyesine dizüstü bilgisayar bağışlandı. Belediye meclis kararı ile teslim alınan dizüstü bilgisayar, Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Kılıç’a Başkan Özcan tarafından hediye edildi.