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        Edirne Valisi Sezer, 2024-2025 döneminde eğitimde başarıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, eğitimde başarıyı artırmak hedefiyle 2024-2025 dönemini kentte "eğitim yılı" olarak belirlediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:53
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        Edirne Valisi Sezer, 2024-2025 döneminde eğitimde başarıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, eğitimde başarıyı artırmak hedefiyle 2024-2025 dönemini kentte "eğitim yılı" olarak belirlediklerini bildirdi.

        Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim çalıştayında, kentte bu yıl eğitim alanında önemli adımlar atılacağını söyledi.

        Eğitimde başarıyı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Sezer, "2024-2025 dönemini Edirne'de 'eğitim yılı' olarak belirledik. Eğitim öğretim başlamadan eksiği olan okul kalmayacak." dedi.

        Okulların gelecek hafta açılacağını hatırlatan Sezer, şöyle konuştu:

        "Edirne Valisi olarak en büyük görevim, asayiş ve güvenliğin sağlanması, sağlık hizmetlerinin aksamaması, hepsi ayrı bir alan ama bunların en başında gelen eğitimdir. Eğitimi başa koymadığınız zaman bir kere düğmeleri yanlış iliklemiş olursunuz. Amaçlarımızı, hedeflerimizi ve kaynaklarımızı birleştirmemiz lazım. Edirne'nin eğitim noktasında da birçok ilden daha iyi seviyede olduğunu görüyoruz. En azından elimizdeki veriler bunu gösteriyor."

        Heyecanla başlanan işlerin aynı motivasyonla sürdürülmesi gerektiğini belirten Sezer, "Bugün burada Edirne'deki eğitimin resmini çizeceğiz ve ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da kentte eğitim kalitesini yükseltmek istediklerini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bilgi verdi.

        Açılış konuşmalarının ardından çalıştay basına kapalı devam etti.

        Çalıştayda, eğitime erişim, öğrenci rehberliği, okul aile işbirliği, öğrenci başarılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, okuma kültürü, sportif etkinlikler gibi konular ele alındı.

        Kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grupları, çalıştayda fikir alışverişinde bulundu.

        Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve polisler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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