Edirne Valisi Sezer, 2024-2025 döneminde eğitimde başarıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, eğitimde başarıyı artırmak hedefiyle 2024-2025 dönemini kentte "eğitim yılı" olarak belirlediklerini bildirdi.

Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim çalıştayında, kentte bu yıl eğitim alanında önemli adımlar atılacağını söyledi.

Eğitimde başarıyı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Sezer, "2024-2025 dönemini Edirne'de 'eğitim yılı' olarak belirledik. Eğitim öğretim başlamadan eksiği olan okul kalmayacak." dedi.

Okulların gelecek hafta açılacağını hatırlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Edirne Valisi olarak en büyük görevim, asayiş ve güvenliğin sağlanması, sağlık hizmetlerinin aksamaması, hepsi ayrı bir alan ama bunların en başında gelen eğitimdir. Eğitimi başa koymadığınız zaman bir kere düğmeleri yanlış iliklemiş olursunuz. Amaçlarımızı, hedeflerimizi ve kaynaklarımızı birleştirmemiz lazım. Edirne'nin eğitim noktasında da birçok ilden daha iyi seviyede olduğunu görüyoruz. En azından elimizdeki veriler bunu gösteriyor."