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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk üçe giren öğrencileri ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:19
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk üçe giren öğrencileri ödüllendirdi.

        Sevgili, LGS'de dereceye giren öğrencileri ve bu başarıda emeği geçen ailelerini makamında kabul etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sevgili, öğrencilerin başarısı nedeniyle ailelerine teşekkür etti.

        Ziyaret sonunda Sevgili dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        - TÜ'de özel yetenek sınavlar tamamlandı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenek sınavları tamamlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavlara Türkiye'nin farklı illerinden 575 aday başvuruda bulundu.

        İlk gün genel yetenek sınavı sonucunda bölüm ve alan sınavlarına girmeye hak kazanan adaylar ikinci gün grafik tasarım, heykel ve resim bölümlerinin alan uygulamalarında becerilerini sergiledi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Baybora Temel'in başkanlığında iki aşamalı düzenlenen yetenek sınavlarında 110 genç başarılı bulunarak kayıt yaptırmaya hak kazandı.

        - 23. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

        Havsa ilçesinde 23. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali düzenlenen törenle başladı.

        İlçe meydanındaki kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Havsa Kaymakamı Adnan Ayte, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve katılımcılar festival kapsamında kurulan üretici stantlarını ziyaret etti.

        Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri sunuldu ve konser verildi.

        Festival 8 Eylül'e kadar sürecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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