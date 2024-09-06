İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk üçe giren öğrencileri ödüllendirdi.

Sevgili, LGS'de dereceye giren öğrencileri ve bu başarıda emeği geçen ailelerini makamında kabul etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sevgili, öğrencilerin başarısı nedeniyle ailelerine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Sevgili dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- TÜ'de özel yetenek sınavlar tamamlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenek sınavları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavlara Türkiye'nin farklı illerinden 575 aday başvuruda bulundu. İlk gün genel yetenek sınavı sonucunda bölüm ve alan sınavlarına girmeye hak kazanan adaylar ikinci gün grafik tasarım, heykel ve resim bölümlerinin alan uygulamalarında becerilerini sergiledi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Baybora Temel'in başkanlığında iki aşamalı düzenlenen yetenek sınavlarında 110 genç başarılı bulunarak kayıt yaptırmaya hak kazandı. - 23. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı