Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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