Edirne'deki Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası öncesi sporcular antrenmanlara başladı

Edirne'de yarın başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası öncesi sporcular antrenman yaptı.

Türkiye’nin ilk ve tek olimpiyat standartlarındaki doğal parkuru Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda ilk gün, teknik ve ekipman testleriyle başladı. Sporcular suya inerek ekipmanlarını test etti.

Teknik ekipmanlar da Uluslararası Kürek Federasyonu ekiplerince denendi.

Nehrin kıyısında ise Avrupa Kürek Federasyonu standartlarında ulusal ve uluslararası basın mensupları için çalışma alanları, VIP salonlar, ofisler oluşturuldu.