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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:41
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E'nin üzerini aradı.

        Aramada 0,75 metamfetamin ele geçirildi.

        Olayla ilgili H.E. gözaltına alındı.

        - Üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirildi

        Edirne'de üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde durumundan şüphelendiği A.A'nın üzerini aradı.

        Aramada kurusıkı tabanca ve kurusıkı 21 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.

        - Askeri bölgede yakalanan kişi gözaltına alındı

        Edirne'de askeri bölgede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri askeri yasak bölgede bir şüpheli sınırı geçmeye çalışan bir şüpheli yakaladı.

        Z.B.F'nin üzerinde yapılan armada başka bir isim üzerine düzenlenmiş sahte Alman pasaportu ele geçirildi.

        Olayla ilgili Z.B.F. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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