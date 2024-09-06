Edirne'de asayiş

Z.B.F'nin üzerinde yapılan armada başka bir isim üzerine düzenlenmiş sahte Alman pasaportu ele geçirildi.

Güvenlik güçleri askeri yasak bölgede bir şüpheli sınırı geçmeye çalışan bir şüpheli yakaladı.

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