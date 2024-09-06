Edirne'de asayiş
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E'nin üzerini aradı.
Aramada 0,75 metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili H.E. gözaltına alındı.
- Üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirildi
Edirne'de üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde durumundan şüphelendiği A.A'nın üzerini aradı.
Aramada kurusıkı tabanca ve kurusıkı 21 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.
- Askeri bölgede yakalanan kişi gözaltına alındı
Edirne'de askeri bölgede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri askeri yasak bölgede bir şüpheli sınırı geçmeye çalışan bir şüpheli yakaladı.
Z.B.F'nin üzerinde yapılan armada başka bir isim üzerine düzenlenmiş sahte Alman pasaportu ele geçirildi.
Olayla ilgili Z.B.F. gözaltına alındı.
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