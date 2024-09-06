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        GÜNCELLEME - 2 - Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

        Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:56
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        GÜNCELLEME - 2 - Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
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        Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi.

        Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

        Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

        Heyet, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

        Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

        Duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.

        Aynı davadan bir süre önce tahliye edilen Engin Polat'ın eşi Dilan Polat ve yakınları daha sonra Engin Polat'ın tutuklu bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

        Engin Polat, kararın cezaevine ulaşmasıyla işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.

        Tahliye edilen Engin Polat'ı eşi Dilan Polat ve yakınları karşıladı. Yakınlarına sarılan Polat, daha sonra arabaya binerek buradan ayrıldı.

        - Ne olmuştu?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

        Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

        Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

        - İddianameden

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

        Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

        İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

        Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.

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