Edirne'de bu yıl 3 ton 360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.
Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapıları ve kent genelinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:
"Bu sene hem emniyet hem jandarma hem de gümrük muhafaza ekiplerimiz, önemli yakalamalar gerçekleştirdi. 8 ayda 1723 kilogram esrar, 505 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram, 44 kilogram metamfetamin, 28 kilogram bonzai, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 325 bin adet ecstasy ve 33 bin 160 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 675 milyon liradır."
Sezer, 291 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini ifade etti.
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