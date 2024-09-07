Edirne'de bu yıl 3 ton 360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapıları ve kent genelinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu sene hem emniyet hem jandarma hem de gümrük muhafaza ekiplerimiz, önemli yakalamalar gerçekleştirdi. 8 ayda 1723 kilogram esrar, 505 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram, 44 kilogram metamfetamin, 28 kilogram bonzai, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 325 bin adet ecstasy ve 33 bin 160 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 675 milyon liradır."