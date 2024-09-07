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        Edirne'de bu yıl 3 ton 360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:17
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        Edirne'de bu yıl 3 ton 360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapıları ve kent genelinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu sene hem emniyet hem jandarma hem de gümrük muhafaza ekiplerimiz, önemli yakalamalar gerçekleştirdi. 8 ayda 1723 kilogram esrar, 505 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram, 44 kilogram metamfetamin, 28 kilogram bonzai, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 325 bin adet ecstasy ve 33 bin 160 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 675 milyon liradır."

        Sezer, 291 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini ifade etti.

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