Edirne'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı

Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'nda 28 ülkeden 600 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada ilk yarışlar kadınlar dört tek kategorisinde yapıldı.

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