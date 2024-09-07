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        Edirne'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı

        Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:14
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        Edirne'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

        Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'nda 28 ülkeden 600 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada ilk yarışlar kadınlar dört tek kategorisinde yapıldı.

        Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Kürek Milli Takımı 12 kategoride 35 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

        Organizasyon yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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