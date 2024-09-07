23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na Edirne'nin ev sahipliği yapması

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ertürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde kurulan parkurda başladığını ifade etti.

Parkurun oluşturulmasıyla birlikte büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışmalara başladıklarını anımsatan Ertürk, "27 ülkenin oyuyla İtalya ve Almanya'yı geride bırakarak şampiyonanın burada olması için oylamayı kazandık. Çok zorlu bir süreçti. Böyle bir etkinliğe ev sahipliğe yapmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.