Edirne'de 7'den 70'e sahne alan halk oyunları gönüllüleri azmiyle takdir topluyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de 33 yıl önce kurulan ve her yaştan üyesi bulunan Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği halk oyunları ekibi, çalışmalarıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Veteran, büyük, genç, yıldız ve minik kategorisinde 130 gönüllü, her yörenin halk oyununu hazırladıkları koreografilerle sahneye koyuyor.

Dernek bünyesinde halk oyunları öğrenmek isteyenlere eğitimler de veren gönüllüler, yaptıkları çalışmalarla göz dolduruyor.

Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, AA muhabirine, 33 yıl önce kuruldukları derneklerinde ilk günkü heyecanla halk oyunlarına devam ettiklerini söyledi.

Gönüllülerden oluşan dernek üyelerinin ailece halk oyunları oynadığını anlatan Dörtler, "Bizim parolamız bu. 7'den 70'e kim varsa ailece oynuyoruz. Aynı zamanda halk oyunları üzerine çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Kendi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu proje olarak başlatmıştık ama geldiğimiz noktada anne, baba, çocuk, dede, torun hep birlikte oynuyoruz." dedi.

Dörtler, derneklerinde kocaman bir aile olduklarını ve halk oyunlarını uzun yıllar devam ettirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Halk oyunları gruplarının emekli, avukat, öğretim görevlisi, doktor, mali müşavir, memur, öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu anlatan Dörtler, yurt içi ve yurt dışında festival, yarışma ve etkinliklerde sahne aldıklarını belirtti.