Edirne'de 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı

Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğunu belirten Dinç, "Bakanlığımızın koordinasyonunda kurumlarımızın iş birliğiyle yaptığımız yarışlara ilgi artıyor. Bu tür organizasyonlar, gençleri yüzmeye de yönlendiriyor. Çeşitli şehirlerden misafir ettiğimiz sporculara başarı diliyorum. Sporcuları izlemeye gelen ailelerine teşekkür ederiz." dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışlar başladı. Yarışlarda 11 ila 60 yaşına kadar 300 sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

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