Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Şampiyonanın ilk gününde eleme ve sıralama yarışlarında 28 ülkeden 600 sporcu mücadele etti.

Organizasyona rekor katılım sağlayan Kürek Milli Takımı 12 kategoride 35 sporcuyla mücadele ederken, 10 kategoride yarışlara katılan tüm sporcular finallere kalmayı başardı. Diğer 2 kategorideki milli sporcular da yarın final mücadelesi verecek.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun tempoyla hazırlandıkları organizasyonun ilk gününde başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Şampiyonada iddialı olduklarını belirten Doğan, "12 kategorinin 10'unda A finale kalacağımız garantilendi. Yarın sabah seansında 2 yarı final yarışımız var. Onların da finale kalacağını düşünüyoruz ve 12 ekiple katıldığımız şampiyonada 12 A finalle bir ilki gerçekleştireceğiz. Önemli olan kaç madalya kazanacağımız. Hedefimiz en çok sayıda madalya kazanmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve bayrağımızı göndere çektirtmek." diye konuştu.

Doğan, Meriç Nehri'ndeki parkurun yabancı katılımcılar tarafından çok beğenildiğini, böyle bir parkura sahip olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.