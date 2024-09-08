Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu Bulgaristan'a bisiklet turu düzenledi
Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu tarafından Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.
Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu tarafından Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkat çekmek ve insanları spora yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tur Selimiye Meydanı'ndan başladı.
Dereköy Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen sporcular tur kapsamında 500 kilometre pedal çevirecek.
Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç liderliğinde Bulgaristan'da farklı şehirlerde mola verecek ekip, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunacak.
Sporcular, 11 Eylül Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek.
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