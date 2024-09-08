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        Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu Bulgaristan'a bisiklet turu düzenledi

        Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu tarafından Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:19
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        Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu Bulgaristan'a bisiklet turu düzenledi
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        Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu tarafından Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkat çekmek ve insanları spora yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tur Selimiye Meydanı'ndan başladı.

        Dereköy Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen sporcular tur kapsamında 500 kilometre pedal çevirecek.

        Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç liderliğinde Bulgaristan'da farklı şehirlerde mola verecek ekip, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunacak.

        Sporcular, 11 Eylül Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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