Edirne'de asayiş
Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri Hastane Caddesi'ndeki denetimlerinde şüpheli Ş.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli H.E'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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