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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:26
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri Hastane Caddesi'ndeki denetimlerinde şüpheli Ş.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli H.E'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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