Meriç Nehri'nde 72 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 72 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde amatör balıkçılık yapan Seray Atay, teknesiyle açılarak nehre ağ attı.

Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Atay, yaklaşık 2 metre boyunda ve 72 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye çıkardı.

Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.