Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü Trakya'da kutlandı

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü Trakya'da kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

        CHP Edirne İl Başkan Vekili Buse Altay, burada yaptığı konuşmada 21. yüzyılın 2. çeyreğinde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

        CHP'nin yeni demokrasi mücadelesinin başarısını son yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olarak ortaya koyduğunu belirten Altay, "Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz. Bilinsin isteriz ki, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır." dedi.

        Törene, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Cenk Ergüden ve Onur Öktem ile partililer katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen programda anıta çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan CHP İl Başkan Vekili Levent Gündoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Halkın partisinin 101 yaşında olduğunu aktaran Gündoğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını belirtti.

        CHP'nin ilke ve hedefleri doğrultusunda yılmadan çalıştıklarını anlatan Gündoğdu, "9 Eylül 1923 yılında Halk Fırkası olarak kurulan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü büyük örgütü 101. yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin tarihidir. Türkiye'nin ilerleme tarihidir."ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

        Törene, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve partililer katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Başkanı Bora Terzi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Terzi, 101. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

        Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin büyük bir parti olduğunu ifade eden Terzi, Cumhuriyet Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesinin devam ettiğini kaydetti.

        1923'ten bu yana her haneye misafir olduklarını dile getiren Terzi, partilerinin büyümesi ve güçlenmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Törene, Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğrenciler, davul ve zurna ekibinin oyun havalarıyla dersbaşı yap...
        Edirne'de öğrenciler, davul ve zurna ekibinin oyun havalarıyla dersbaşı yap...
        Meriç Nehri'nde 72 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Meriç Nehri'nde 72 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
        Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi
        Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi