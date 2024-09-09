Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ö'nün kullandığı motosiklet Tarlakapı Caddesi'nde R.Ö'nün idaresindeki 22 DE 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü ise polis merkezine götürüldü.
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