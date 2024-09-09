Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.Ö'nün kullandığı motosiklet Tarlakapı Caddesi'nde R.Ö'nün idaresindeki 22 DE 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü yaralandı.

        Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer sürücü ise polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü Trakya'da kutlandı
        CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü Trakya'da kutlandı
        Edirne'de öğrenciler, davul ve zurna ekibinin oyun havalarıyla dersbaşı yap...
        Edirne'de öğrenciler, davul ve zurna ekibinin oyun havalarıyla dersbaşı yap...
        Meriç Nehri'nde 72 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Meriç Nehri'nde 72 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
        Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş