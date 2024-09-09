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        Edirne'nin Kent Ormanı Millet Bahçesi kasım ayında açılacak

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de çalışmalarında sona gelinen Kent Ormanı Millet Bahçesi'nin kasım ayında hizmete sunulacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:42
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        Edirne'nin Kent Ormanı Millet Bahçesi kasım ayında açılacak
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de çalışmalarında sona gelinen Kent Ormanı Millet Bahçesi'nin kasım ayında hizmete sunulacağını belirtti.

        İba, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan'ın Kent Ormanı Millet Bahçesi Projesi'ne yönelik açıklamalarına tepki gösterererek betonlaşma iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

        Beton alanı 1152 metrekare olan kent ormanının 2016'dan bu yana belediyenin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan İba, "Biz bu projede beton alanı 747 metrekareye düşürdük yeşil alanları artırdık." ifadelerini kullandı.

        İba, kendi sorunlarını çözemeyenlerin çamur attığını dile getirdi.

        Belediyenin sadece kent ormanı değil sahipsiz hayvanlara da gereken özeni gösteremediğini ifade eden İba, "Edirne Belediyesinin sorumluluğunda olan kedi ve köpek evlerindeki hayvanların durumu içler acısı. Kendi yönetimlerindeki bu sorunu bile çözemeyenlerin, şimdi Millet Bahçesi projesine karşı çıkmaları tam bir çelişkidir." dedi.

        - "Elimizi taşın altına koyduk"

        Edirne halkının Kent Ormanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin gerçekleri gördüğünü vurgulayan İba, şunları kaydetti:

        "Burası Edirne'nin hem geçmişi hem de geleceği ve aynı zaman da burası hepimizin çocukluğudur. Edirne halkı bilmiyor mu sizin burasını yıllardır sahipsiz ve bakımsız bıraktığınızı. Edirneliler çok iyi biliyor sizin Edirne Belediyesi olarak burayı çöp içinde bıraktığınız, temizliğini bile yapmadığınızı. Biz ise elimizi taşın altına koyduk. Ne betonarme yapıları artırdık ne de çevreye zarar verdik. Bir tane bile ağaç kesmeden yürüyüş yolları, bisiklet yolları, engelli çocuklarımız için park alanları, hayvansever dostlarımız için de alanlar oluşturduk. Biz de bu şehirde yaşıyoruz ve sizin yapabileceğinizden ümidimizi kestiğimiz için harekete geçtik."

        Projenin sekteye uğraması, yarım kalması için davalar açıldığını anlatan İba, her şeye rağmen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini Edirne'ye hizmet için Kent Ormanı Millet Bahçesi'nin kasım ayında açılacağını kaydetti.

        Millet Bahçesinin Edirne'nin cazibe merkezi olacağını söyleyen İba, "Kendi başarısızlıklarınızın ortaya çıkmasından korktuğunuz için bu panik hali içindesiniz. Edirne halkı olarak bu gerçeği biliyoruz. Bu alan projeyle birlikte Edirne'nin cazibe merkezi haline gelecek ve alanın spor sahaları, uzun mesafeli bisiklet yolları, sosyal donatılar ve Meriç Nehri'yle entegre planlanan bölümleriyle halkın hizmetine sunulacak." diye konuştu.

        AK Parti olarak Edirne için verdikleri sözleri tutmaya devam edeceklerini ifade eden İba, Edirne'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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