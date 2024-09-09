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        Azerbaycanlı ressam Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın portresini resmetti

        Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:25
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        Azerbaycanlı ressam Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın portresini resmetti
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        Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara resmetti.

        Abdullayev, Güran'ın portresini Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına çizerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Derin üzüntü duyduğunu belirten ressam Abdullayev, paylaşımında, "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

        Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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