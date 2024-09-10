Edirneli simitçinin Trakya şivesiyle esprili mesaisi

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin sahillerinde "esprili simitçi" olarak bilinen Serkan Demirdöven, simit satarken Trakya şivesiyle yaptığı esprilerle vatandaşları güldürüyor.

41 yaşındaki Demirdöven, yaz aylarında çok sayıda turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinde simit satarak geçimini sağlıyor.

Başına koyduğu simit tepsisiyle sahilde yürüyerek simit satan Demirdöven, satış stiliyle de bölgeye gelen tatilcilerin dikkatini çekiyor.

"Peynirli var, kaşarlı var, domatesli var, biberli var" nakaratını oyun havası ezgisiyle söyleyen esprili simitçinin "Almacanız mı be, yemeceniz mi, hani alcadınız, hani söz vermiştiniz ya, gerçek aşklar simitle başlar, Tellioğulları, Seferoğulları, Ninjalar yemeceniz mi" gibi sözleri vatandaşları gülümsetiyor.

Kendisine has bir satış yöntemi olduğunu belirten Demirdöven, "Simit satarken espriler yapıyorum. İnsanlar gülüyor ben de güzel duygular yaşıyorum bundan dolayı. Neşeli ve sevinç dolu olalım istiyorum hep." dedi.

- "Espriler herkesin hoşuna gidiyor"

Trakya şivesini çok sevdiğini belirten Demirdöven, şunları kaydetti:

"Trakya şivesi bizler için çok önemli, devam ettiriyoruz. Bu şekilde satış yapmam, tatilcilerin, buraya gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. İşlerim iyi, güzel de satış yapıyorum. Trakya şivesiyle yaptığımız espriler herkesin hoşuna gidiyor. Herkes seviyor.

Bir de bu ilgiyi görünce benim cümlelerimle simit satanlar ortaya çıktı. Çin malları beni taklit ediyor. Benim gibi yapıyorlar. Gerçeği burada, kimse benim gibi olamaz. Benim esprilerimi kullanmasınlar daha değişik bir şeyler yapsınlar. Buradan herkese selam söylüyorum. Türkiye'deki herkesi Keşan, Erikli ve Edirne'ye bekliyorum."