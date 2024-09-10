Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesine merhum Belediye Başkanı Rasim Ergene ve Harun Yalçın mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan ilçesine merhum Belediye Başkanı Rasim Ergene ve Harun Yalçın mezarı başında anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Ergene ve Yalçın'ın mezarı başında dua edildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı konuşmada, Ergene'nin vefatının üzerinden 48, Yalçın'ın ise 13 yıl geçmesine rağmen hizmetlerinin unutulmadığını söyledi.

        Törene, merhum Ergene'nin torunu Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Ergene ve Yalçın'ın yakınları katıldı.

        - Okul servisleri denetleniyor

        Edirne'de okul servisleri denetleniyor.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin okul servislerine yönelik denetimlerine başladığını belirtti.

        Denetimlerin yıl boyunca süreceğini ifade eden Akın, "Çocuklarımızın güvenliği en önemli önceliğimiz. Bu nedenle, servis araçlarının yönetmeliklere uygun olarak çalışmasını sağlamak amacıyla denetimlerimize başladık. Ekiplerimiz, hem sürücülerin hem de araçların yönetmeliklere uygun hareket etmesini sağlamak için düzenli olarak sahada olacak." ifadelerine yer verdi.

        - İpsala'da çeltik hasadı başladı

        İpsala'da erken ekim yapılan çeltik tarlalarında hasat mesaisi başladı.

        İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 17 Eylül'de düzenlenecek hasat şenliğine katılacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tarihi rıhtımın ortaya çıkarılması için akış yönü değiştirilen Tunca Nehri'...
        Tarihi rıhtımın ortaya çıkarılması için akış yönü değiştirilen Tunca Nehri'...
        Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirneli simitçinin Trakya şivesiyle esprili mesaisi
        Edirneli simitçinin Trakya şivesiyle esprili mesaisi
        DSİ, Trakya'da toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor
        DSİ, Trakya'da toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor