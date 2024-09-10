Edirne'den kısa kısa
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer 96 bin metrekarelik alan faaliyet gösteren fabrikada incelemede bulundu.
Faaliyetler hakkında bilgi alan Sezer, çalışanlara işlerinde kolaylık diledi.
- Vali Sezer'e ziyaret
Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soyuer'e teşekkür etti.
Soyuer de Sezer'e teşekkür etti.
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