Tunca Nehri'ni "yeşile boyayan" yosun ve su mercimeklerinin yayılımı arttı

Yaz kuraklığı ve tarımsal sulama nedeniyle debisi azalan Tunca'daki bu görüntünün sonbahar aylarındaki yağışlardan sonrası geçmesi bekleniyor.

Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

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