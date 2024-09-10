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        Tunca Nehri'ni "yeşile boyayan" yosun ve su mercimeklerinin yayılımı arttı

        Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:29
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        Tunca Nehri'ni "yeşile boyayan" yosun ve su mercimeklerinin yayılımı arttı
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        Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı.

        Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

        Yosun ve su mercimeklerinin özellikle Tunca Köprüsü civarında yüzeyi tamamen kaplaması nedeniyle nehir adeta yeşile boyandı.

        Yaz kuraklığı ve tarımsal sulama nedeniyle debisi azalan Tunca'daki bu görüntünün sonbahar aylarındaki yağışlardan sonrası geçmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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