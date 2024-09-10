İpsala Gümrük Kapısı'nda polise kesici aletle saldıran Yunanistan uyruklu kişi vurularak durduruldu

İpsala Gümrük Kapısı'nda, aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan, polise de kesici aletle saldıran Yunanistan uyruklu kişi vurularak durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsünün, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşa çarparak yaraladığı belirtildi.

Yunanistan uyruklu araç sürücüsünün kullandığı aracın, saha içerisine ters istikametten giriş yaparak tır tescil peronu önünde x-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tırın yan tarafından geçmek isterken tıra ve bariyerlere çarparak durabildiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş, devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilerek, şahsın 'dur' ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.