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        Edirne'den kısa kısa

        Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hakan Çalışkan, gençlerin teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:21
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        Edirne'den kısa kısa
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        Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hakan Çalışkan, gençlerin teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

        Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim yılının öğrenci, öğretmen ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

        Çocuğun yetişmesinde aile ve öğretmenlerin büyük rol oynadığını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız şu anda maalesef teknoloji bağımlılığının esiri halindedir. Günümüzde toplum içerisinde özellikle çocuklarımızda ahlak ve maneviyatta büyük bir çöküntü vardır. Bu çöküntünün ana sebepleri olarak sosyal sosyal medya, televizyon programları buna bazı filmleri ve dizileri de dahil edebiliriz. Aile yapımızı ve gençlerimizi uçurumun eşiğine getirmiştir. Burada ailelerimize okullarımıza, öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir."

        - CHP Merkez İlçe Başkanı Balkanlı

        CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, eğitim sistemini daha iyi noktalara taşımak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

        Balkanlı, partide düzenlenen toplantıda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.

        İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Balkanlı, "Çocuğun ve gencin üstün yararını gözeten, nitelikli, laik, bilimsel, kamusal ve erişilebilir bir eğitim için mücadele etmeye, Cumhuriyet aydınlanmasından aldığımız ilhamla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - CHP'den Narin Güran'ın ölümüyle ilgili açıklama

        CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili devam sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

        Çolak, partide düzenlenen toplantıda, tüm Türkiye'nin yüreğini yaralayan tarifsiz bir acı içerisinde olduklarını ifade etti.

        Narin Güran'ın masum olduğunu ve karanlık ellerden korunamadığını aktaran Çolak, "Narin'in vahşice katledilmesi, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yüreğini dağladı. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanlığı olarak, bu derin acıyı paylaşıyor ve en güçlü şekilde sesleniyoruz, adalet yerini bulsun, evlatlarımız korunsun ve Türkiye'de çocuklar öldürülmesin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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