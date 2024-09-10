Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor

Sezer, 96 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikadaki çalışmaları inceledi ve buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de Sezer'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danuu ile bir süre görüşen Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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