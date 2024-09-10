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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu'yu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:59
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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu'yu makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danuu ile bir süre görüşen Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Danuu da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

        Öte yandan Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de Sezer'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        - Sezer'den tekstil fabrikasına ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte faaliyet gösteren Kartaltepe Kilim Grup Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

        Sezer, 96 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikadaki çalışmaları inceledi ve buradaki yetkililerden bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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